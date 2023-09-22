Налоги для ФОП в Польше, как открыть ФОП

Налоги для ФОП в Польше, какой выбрать?

В данном материале мы разберем – Какие все-таки налоги платить как правильно оплатить зус какие есть льготы на старт и что конкретно выбрать вам.

Что важно понимать во-первых это ставка ват.

VAT — это аналог нашего НДС, который закладывается в цену любого товара. В Польше НДС составляет 23%. Соответственно возврат ВАТ — это 23% от стоимости купленного товара.

Это та вещь которая у вас может быть как на Spółka z o.o. то есть на компании так и на частном предпринимательстве более того здесь частное предпринимательство далее буду называть ЕДГ.

Это форма собственности может быть плательщиком НДС (VAT) в отличие допустим от некоторых форм налогообложения ФОПА в Украине.

Поэтому первое что важно понять это базовая ставка VAT она составляет 23 процента и есть там другие пониженные ставки VAT. Далее я буду говорить о налогах в контексте нетто а VAT это та вещь которая будет возникать либо не возникать в зависимости от других разных фактов.

Поэтому просто зафиксируем себе 23 % это не налог который вы платите, не относитесь к этому таким образом, это налог на добавленную стоимость который вы обязаны как бы добавлять своим товаром или услугам.

Формы налогообложения в Польше

Итак в Польше есть три формы налогообложения в рамках ЕДГ, есть вообще четыре но четвертую никто никогда не обсуждает я тоже не буду, потому что это отдельная налоговая карта где ты можешь написать письмо у женд скарбовый. Они как бы тебе персональные условия подберут, это не касается 99 процентов из вас.

Значит три формы, вот так вот они выглядят мы разберем, каждую из них а также все льготы которые могут быть у вас на старте.

Формы налогов в Польше

Первая форма это налоговая шкала Skala podatkowa Второй формат налогов это податок линейный Podatek liniowy в простонародье линейка Третий формат это речают, региональный или просто речают это налог от оборота, паушальний налог.

Итак первая вещь которая важно понять в Польше в рамках едг Вы можете платить либо от чистой прибыли, либо от оборота, это первая вещь которая зафиксирована.

Сейчас две формы налогообложения платятся от чистой прибыли это:

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Одна форма платится так же как у нас ФОП третья группа от оборотов.

Давайте обсудим Каждую из этих форм налогообложения, кому что подходит, кому что выбрать и так далее.

Итак прежде чем мы начнем важно разобраться в зусах. ЗУС в целом одна из самых запутанных вещей в Польше. Если Вы подойдете на улице к поляку и спросите сколько зуса нужно платить В польском ладе то он может сказать что такое польский лад или я не знаю.

ZUS – это Фонд социального страхования, это пенсия, это здравоохранение и все остальные прибамбасы благодаря этому во-первых

можете получать пенсию, и во-вторых имеете возможность всей семьей пользоваться медициной бесплатно.

Есть два вида зуса:

зус назовем его старый зус

в 2022 году добавили новый зус в рамках польского Лада

Вот эти вот два зуса, мы сейчас с ними будем сами работать и играться.

Первая форма налогообложения шкала поддадкова Skala podatkowa

Шкала поддадкова Skala podatkowa это 12 процентов от чистой прибыли. Чистая прибыль, если кто забыл, это ваши доходы, ваши расходы. Доходы минус расходы равно чистая прибыль. Вот от этого мы платим 12 процентов.

Многие говорят о 12 процентах, о том что их там сейчас понизили. До недавно никто не говорит о польском Ладе, той акции

которую Польша придумала в 2022 году и девятипроцентной складки зус которую вам тоже нужно будет платить.

Итого если мы говорим о Skala podatkowa то вас ждет 12 + 9 % то есть 21 процент налога от чистой прибыли.

Либо 41 процент от чистой прибыли.

Давайте разбираться как это работает, в рамках шкалы податковой, у вас есть лимит. Этот лимит составляет 120 тысяч злотых в год чистой прибыли.

Другими словами если вы собираетесь выводить себе в месяц чистыми до 10 тысяч злотых в месяц то вам вполне себе подойдет шкала подадкова.

Skala podatkowa также работает для тех у кого есть муж или жена, и если супруг или супруга не работает то есть возможность повысить этот лимит умножив на 2, то есть вместо 120 тысяч злотых, вы можете повысить лимит до 240 тысяч злотых.

Соответственно это 20 тысяч злотых в месяц. Достаточно классная штука, и что еще о шкале поддадковой хочется сказать, есть акция такая, что до 30 тысяч злотых это так называемое необлагаемая сумма налогом, это значит что если вы в год будете зарабатывать до тридцатки, то вы не Заплатите налога, часть все равно там заплатится потому что это копирайтинг но в целом у кого-то такой доход не очень большой тоже имеете это ввиду.

Что за цифра 41 процент? В момент когда вы пересекаете цифру в 120 тысяч злотых в год, со всего что выше будете платить вот эту сумму 41 процент.

То есть со 120 тысяч злотых вы заплатите 21 процент, условно у вас в этом году было там 140 тысяч с оставшихся 20 тысяч вы заплатите 41 процент.

Часто люди думают что как только превысил этот лимит 120 тысяч ты сразу заплатишь со всего 41 процент. Нет это не так.

Вторая форма налогообложения Podatek liniowy

Податок лениво, интересная вещь для тех кто хочет зарабатывать больше 120 тысяч злотых в год. Это люди которые собираются зарабатывать скажем 50-100 тысяч злотых в месяц, вот всем им подходит податок линевый, при этом вы собираетесь списывать все на расходы.

Еще раз повторюсь, шкалы подкова и ленивы это две формы налогообложения Где вы можете списывать все на расходы, то есть вы обязаны вести книгу доходов и расходов.

Вас ждет 19 % пита + 4,9 % в рамках вот этого нового ZUSa польского лада соответственно вас ждет 23,9 % налога от чистой прибыли но но без лимитов.

Там есть лимит в 2 миллиона евро, но по факту в рамках этой формы налогообложения, если вы себе выявить 2 миллиона евро вы

миллионер. И фишка в том, что нет этих ограничений, то есть ты платишь 23,9 то есть почти 24 %, но у тебя лимит 2 миллиона евро в год.

С линейным налогом думаю все понятно он самый простой, а вот рычаут вот эта штука серьезная.

Третья форма паушальный налог в Польше Ryczałt

Сейчас приготовьтесь, многие из вас хотят платить от оборота, это привычная и понятная система работы в Украине. При открытии ФОП в Польше, больше половины выбирает эту форму налогообложения. Что логично но с ней немного запутано.

Вы платите от оборота

Лимит тоже 2 миллиона евро

Ставка отличается она варьируется от 2 до 17 %

И вот вы видите пример, переводчики и консультанты 17 %, услуги фотографа 15 %, строительства, кофейня это 5,5 % E-commerce 3 %.

Как вы могли обратить внимание, если до этого в Skala podatkowa и в Podatek liniowy мы плюсовали вот этот польский ват, вот этот зус там 9 % там 4,9% то Ryczałt вроде бы, на первый взгляд, ничего не плюсуется, то есть просто ставка. Если вы платите от оборота,

но нюанс заключается в том, что вот этот зус в рамках польского лада засунули в ограничители тоже по вашему доходу.

Итак, что вас ждет если вы собираетесь заработать в год до 60 тысяч злотых, то в месяц фиксировано вы заплатите 335 злотых. Ставка сейчас там плюс-минус такая, но возможно она будет меняться и 2023 – 2025 году эта ставка будет скорее всего больше

потому что инфляция растет и эти все вещи тоже растут вместе с инфляцией.

Тем не менее, хочешь выводить до 60к в Ryczałt, пожалуйста, еще сверху каждый месяц платить 335 злотых, хочешь выводить до

300 тысяч злотых в год ты будешь платить 560 злотых в месяц в рамках вот этого зуса.

И последнее, хочешь выводить выше 300 тысяч злотых в год, например миллион злотых, 2 миллиона злотых. То в месяц ты заплатишь 1007 злотых.

Если непонятно, то вот как это выглядит в контексте в контексте года.

Если ваш доход будет:

до 60 тысяч вы заплатите 4000 злотых в год в рамках польского лада

до 300 тысяч вы заплатите 6700

если вы будете зарабатывать выше 300 тысяч злотых в год то вы заплатите 12 тысяч злотых в год

То есть, еще раз 1007 злотых просто умножаем на 12 месяцев получаем цифру в 12 тысяч злотых.

Ulga na start — льгота по уплате ZUS

Теперь что важно понимать еще, есть такая штука как ульга на старт, то есть это льгота который вам дает польское государство, на то чтобы вы разогнались.

Да на то чтобы разогнались и не потопить вас условно с этими огромными налогами, Ulga na start люди пользуются в рамках пониженного зуса сначала нулевого а потом пониженного.

Первые шесть месяцев вы будете платить 0 зуса, следующие 18 месяцев вы будете платить плюс-минус 500 злотых в месяц это пониженная ставка зуса.

После двух лет того как у вас будет существовать ваша польский ФОП, вы будете платить от минимальной зарплаты в Польше. Сейчас это примерно 1700 злотых плюс минус.

Итог

Шкалы подготкова, налоговая шкала подходит если у вас есть муж или жена.

Он не работает если у вас при этом небольшие доходы, до 10 тысяч злотых, пожалуйста берите шкалы подкову и платите от чистой прибыли.

Podatek liniowy линейный налог, податок линевый, тоже от чистой прибыли, но уже для более серьезных проектов, там где доходы большие могут быть, и зус включен в виде процента, вот этот зус польского лада включен в виде процента.

Ryczałt ричауд от 2 до 17 % платите от оборота, есть плавающая ставка.

Регистрация онлайн компании, ФОП «под ключ» включает:

Регистрация PESEL

регистрация в ePUAP – эл подпись ( подтверждение в Консульстве доверительного профиля, если учредитель не находится в РП)

составление устава,

выбор КВЕДОВ, основатели, правления,

регистрация компании в польском судебном реестре КРС, вплоть до получения выписки из КРС – это заканчивает регистрацию

представление в налоговую VAT R – это информация о начале деятельности.

Подача налоговой UPL1 – для электронной подачи отчетов

Консультации

Необходимые документы:

Если учредитель физическое лицо – нотариальная копия паспорта. Если учредители юридическое лицо – устав, выписка из реестра – заверен нотариусом и апостилирован.

Дополнительные услуги:

Предоставление юридического адреса (ежемесячно 90 злотых)

Бухгалтерское сопровождение, представление интересов в налоговой администрации и КРС (судебном реестре), фондах социального страхования, если понадобится.

Бухгалтерское сопровождение. Стоимость услуги – 125 ЕВРО в месяц до 20 документов, дополнительно обязательно открытие счета под фирму 300 евро.

Наши услуги – это комплексное бухгалтерское сопровождение в Польше, а именно:

Ведение бухгалтерского учета Составление и отправка декларации Vat7, ZUS, CIT8 Консультации по бизнес-операциям и налоговым последствиям Регистрация сотрудников в фондах страхования Начисление з\п сотрудникам, расчет отпусков и командировок Решение вопросов в налоговом департаменте Решение вопросов у регистратора

Сроки:

Процесс выглядит так:

После того, как мы получаем оригиналы документов, мы можем регистрировать номер PESEL. В настоящее время для регистрации PESEL нужно зарегистрироваться на прием, обычно срок ожидания около недели, но в последнее время до 4 недель. После получения номера PESEL Вам необходимо будет записаться на прием в ближайшем консульстве Польши для подтверждения доверительного профиля (электронная подпись). Срок ожидания зависит от консульства. После этого до регистрации останется несколько дней. В последнее время срок составляет около 4-5 недель, но все зависит от индивидуальной ситуации.

Открытие спулки ООО

Происходит онлайн, но 1 раз необходимо будет приехать для идентификации в Краков или Варшаву.

Для начала необходимо:

Скан загранпаспорта учредителя, лучше двух.

Вид деятельности, название компании (название должно быть польским или английским)

Оформление песеля

Аренда юридического адреса или фактического, где будет ведение бизнеса

Регистрация электронной подписи

Различный период регистрации (зависит от города)

Уставный капитал должен быть не менее 5000 злотых

Должен быть польский номер тел.

Регистрация в КРС (если не шаблон, то из-за нотариуса, это дороже и дольше) примерно 14 дней

Оплата госпошлины

После подтверждения запуска бизнеса

Регистрация банковского счета(стоит отдельно)

Если нужен бухглтер для введения деятельности то 120-150 евро в мес

Внесение в реестр БДД выработки отходов чтобы не было проблем с налоговой 100 зл

ЗУС нужно платить

Будут работать наемные работники

Для начала перед открытием спулки необходимо предоставить информацию:

Вид деятельности? Сколько учредителей? Каков уставный капитал? ( рекомендация не менее 5000 злотых) Есть ли польский счет? Есть ли песель? Плановый оборот?

Документы, необходимые от клиента:

Скан загранпаспортов учредителей (лучше 2-х) Песель (при наличии)

В дальнейшем можем оказывать любую услугу связанную с регистрацией бизнеса.

Партнеры находятся в Польше, все вопросы могут решить с клиентом “за руку”

Поэтому, если Вам нужно:

Открытие ФЛП

Песель

Открытие счета

Бухгалтер по ведению бизнеса

Уплата штрафа

Аренда помещения для бизнеса

Обращайтесь к нам, мы комплексно поможем с данным вопросом.



Юшманов Костянтин засновник агентства ЄВіза, провідний візовий стратег. Про експерта: Маю понад 12+ років практичного досвіду у сфері візового консалтингу та міграційного права. З 2012 року допомагаю українцям отримувати візи навіть після складних відмов у консульствах.

РНОКПП (ІПН): 3338613017

Номер запису в ЄДР: 2 139 000 0000 005551 від 30.08.2012 р.

Основний КВЕД: 63.91 Діяльність інформаційних агентств Діяльність здійснюється офіційно згідно з чинним законодавством України. Чому обирають «ЄВіза» під моїм керівництвом: Вичерпні консультації : надаємо повну інформацію про всі нюанси візового оформлення.

: надаємо повну інформацію про всі нюанси візового оформлення. Допомога в зборі документів : збираємо та правильно заповнюємо всі необхідні папери.

: збираємо та правильно заповнюємо всі необхідні папери. Повний супровід : ми з вами поруч від першої зустрічі до моменту отримання візи.

: ми з вами поруч від першої зустрічі до моменту отримання візи. Дистанційна подача: ми подамо документи замість вас, дотримуючись усіх вимог консульств — вам нікуди їхати не потрібно. Комплекс послуг: ✅ Оформлення запрошення та страхування. ✅ Заповнення анкети без помилок з урахуванням усіх актуальних вимог. ✅ Отримання візи без вашої присутності (де це дозволено законодавством). Зателефонуйте для консультації:

+38(093)-726-52-35 +38(066)-726-52-35 +38(067)-726-52-34 info@multi-viza.com.ua – Відділ консультацій та подання документів. partner@multi-viza.com.ua – Для пропозицій про співпрацю та роботодавців. control@multi-viza.com.ua – Відділ контролю якості.