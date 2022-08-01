Віза в Польщу з компанією «ЄВіза»

Візова агенція «ЄВіза», допомагає в оформленні документів для робочої візи до Польщі та Чехії у нас можна оформити повний пакет документів для візи, без прив’язки до роботодавця та регіону. Ми оформимо всі необхідні документи для візового центру/консульства, допоможемо подати документи на візу Новою поштою або особисто, по вашему запрошенню від роботодавця, або оформимо нове від нашого роботодавця.

Чому нам довіряють?

Ми працюємо тільки офіційно

100% гарантія оригінальності документів

Ми даємо можливість отримати і перевірити документ до фактичної оплати

Працюємо швидко, якісно, ​​надійно

Весь процес знаходиться у вас під контролем, надаємо фотозвіт на кожному етапі роботи. Ви купуєте безпечно

Всі запрошення оформляються від реальних роботодавців, без фірм посередників

Наші найпопулярніші послуги

Страхування для візи до Польщі. Ми маємо найнижчі ціни на страхування, замовляйте онлайн заздалегідь, перед подачею на візу. Купуйте безпечно, у процесі оформлення надаємо фотозвіт! ⏭Дізнатись детальніше⏮

Віза до Польщі на півроку. Від нас – підготовка документів під ключ для робочої візи із гарантією оригінальності документів. Перед початком роботи підписуємо договір, у разі відмови вам у візі — ми повернемо гроші. ⏭Дізнатись детальніше⏮

Віза до Польщі на 9 місяців — сезонна віза до Польщі, яка перебиває всі коридори. Швидке оформлення документів, після закінчення цієї візи немає коридору і можна залишитися без візу не виїжджаючи. ⏭Дізнатись детальніше⏮

Робоча віза в Польщу компанія Є Віза

На початку роботи ми підписуємо договір на надання послуг, якщо ви отримаєте відмову у візі, ми повернемо гроші. Працюючи за таким принципом, ми самі максимально зацікавлені, щоб візу вам надали!

Для оформлення візи звертайтесь до нашої візової агенції за цими контактами:

lifecell +38(093)-726-52-35 (Viber)

MTS +38(066)-726-52-35 (Viber)

kyivstar +38(067)726-52-34 (Viber)

kyivstar+38(098)-786-79-18

Графік роботи: Понеділок — П’ятниця з 09:00 — 17:00 без перерви.

Субота, Неділя — вихідний.



Акція на робочу візу: віза оформляється на підставі вашого запрошення, у вартість не входить запрошення.

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Виберіть варіант пропозиції який Вас цікавить

Віза на 6 мсяців 869 грн Віза на рік 1461 грн

Візова агенція «ЄВіза» у цифрах

8 років успішної роботи

Більше 950 віз за останні півроку

Працюємо по всій Україні

КРАЩЕ співвідношення ціна — ефективність — якість на ринку України

Гарантія оригінальності документів

Відгуки про компанію «ЄВіза»

Наші клієнти нас люблять, читайте на нашому сайті реальні відгуки від реальних вдячних клієнтів! Це не просто слова, які може написати будь-який, а справжні відгуки, що підкріплені фото з отриманими візами, зі свіжими датами тих людей, яким ми вже відкрили візи.

Такі відгуки – найкращий показник нашої роботи та надійності фірми.

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Візово — консультаційна підтримка

Фірма «ЄВіза» надає повну інформаційну підтримку громадян України у Польщі з різних питань виїзду, роботи, перебування на території Польщі та ЄС. До нас щодня надходить велика кількість листів та коментарів, на які ми із задоволенням відповідаємо. Якщо Вам необхідна консультація — заходьте на наш блог, вибирайте тему, що цікавить, і отримуйте відповідь на Ваше запитання.

Новостний блог, корисні статті

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Віза в Польщу з компанією Є Віза

Зелена карта

Для виїзду за кордон на авто необхідно не тільки медичне страхування, а й страхування автомобіля, придбати дану страховку Green Card можна у нас! Перейдіть за посиланням нижче, щоб дізнатися вартість.

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Річна віза до Польщі.

Ми можемо підготувати всі документи на річну візу до Польщі, є варіант термінового збору документів та звичайного. Оформляємо без прив’язки до роботодавця та регіону, надаємо оригінальні документи від наших перевірених та реальних роботодавців на пряму, без посередників.

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Медичне страхування

Для відкриття візи, а також перетину кордону необхідно мати поліс обов’язкового медичного страхування. Виберіть країну та замовте у нас страховку, яка буде відповідати всім вимогам консульства та візового центру. Оформляємо медичні страховки у всі країни Європи.

Наші партнери

У нас можна придбати сім карту Польського мобільного оператора klucz або Play реєстрацією цієї картки займаємося ми, на рахунку будуть вже кошти.

Віза до Польщі з візовою агенцією «ЄВіза»

Для Вас ми оформляємо всі необхідні документи для візи до Польщі: запрошення, страховка, анкета. Оформляємо візи під діючі компанії без прив’язки до роботодавця та регіону. Ми відкриваємо візу, потім Ви їдете до свого роботодавця, який лише переоформить запрошення та далі можете легально працювати у Польщі по візі, яку ми відкрили.

На початку роботи ми аналізуємо Вашу візову історію, усі заїзди та виїзди, підбираємо оптимальне рішення для відкриття візи до Польщі.

Наступний крок – це підписання договору. Ми працюємо офіційно. З кожним клієнтом ми підписуємо договір для того, щоб Ви були впевнені, що ми допоможемо Вам у відкритті візи, а не зникнемо після внесення авансу. Працюючи за таким принципом, ми максимально зацікавлені, щоб Ви отримали візу до Польщі.

Задоволений клієнт — КРАЩЕ будь-якої реклами!

Замовлення запрошення на відкриття візи до Польщі. У відкритті візи важливий чинник для позитивного результату – це запрошення від надійної та авторитетної компанії! За багато років роботи з візами ми зіткнулися з багатьма нюансами, і знаємо, як сильно впливає запрошення на відкриття візи до Польщі, багато фірм заради легкої наживи продають запрошення у великих обсягах, після чого їх вносять у чорний список і по них дають відмови. Ми ж суворо контролюємо цей процес, ретельно відбираємо компанії для співпраці, лише авторитетні фірми з великим досвідом роботи на ринку Польщі можуть виписати запрошення.

Після того як запрошення видано роботодавцю в Польщі, його передають до головного офісу в Києві, далі йде підготовка інших документів (оформлення страхового полісу, заповнення анкети та пакету документів для Нової пошти). Після того, як весь пакет документів зібрано, він буде надісланий Вам Новою поштою або ви зможете його забрати в офісі у Києві. Подання документів відбувається у візовому центрі або через Нову пошту за місцем прописки.

Після подання документів до візового центру йде розгляд документів у консульстві Польщі, перевірка фірми та Ваших даних на наявність порушень. Це може зайняти близько 10 днів, після чого віза до Польщі буде схвалена та видана Вам на руки.

Віза до Польщі на півроку

Серед популярності віз до Польщі саме піврічна віза займає особливе місце у топ популярних віз. Цьому є просте пояснення – термін оформлення документів та вартість. Польська піврічна віза оформляється найшвидше, не терміновий пакет документів збирається за 14-20 днів, якщо Вам потрібно терміново, збираємо пакет документів для піврічної візи до Польщі за 7-10 днів.

Віза до Польщі на 9 місяців — сезонна віза

Сезонна віза до Польщі – це відносно нещодавня категорія візи, була введена у 2017 році і за цей час ми дуже полюбили її. Справа в тому, що сезонна віза до Польщі на 9 місяців перебиває всі коридори після попередніх віз. Наприклад, Ви відпрацювали за безвізом або за піврічною візою, і Вам потрібно якнайшвидше поїхати назад на роботу, а воєводське запрошення чекати довго. Тоді Вам підійде ця віза. Коштує недорого, оформляється швидко, знімає обмеження на в’їзд – 33 насолоди в одному флаконі! Загорніть!

Візи на рік

Річна віза з її головною перевагою-терміном перебування в Європі, можна перебувати цілий рік без прив’язки до роботодавця, якщо порівнювати наприклад з картою побуту.

Мінус цієї візи в тому, що термін оформлення запрошення на рік від воєводи може становити близько 2-х місяців, що і, в основному, відлякує від цієї візи, не всі захочуть чекати на такий термін.

Але ми також подбали про це, і у нас є ексклюзивна пропозиція на оформлення річного запрошення всього за 2-3 тижні! від початку оформлення документів до переїзду за кордон. Проводимо докладний інструктаж, консультуємо та підтримуємо.

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